San Giuliano Terme, lavori sulla rete idrica posticipati a giovedì 21 giugno

PISA – A causa di problemi di natura tecnica emersi durante le operazioni di scavo propedeutiche all’intervento, i lavori sulla rete di distribuzione nel Comune di San Giuliano Terme, inizialmente programmati per mercoledì 20 giugno saranno rinviati al giorno successivo, ovvero a giovedì 21 giugno, con le modalità già annunciate.

Pertanto giovedì 21 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, verrà sospesa l’erogazione idrica ad Asciano e nelle vie Niccolini e delle Sorgenti (nel tratto compreso tra le vie Di Giacomo e XXV Aprile). Potranno verificarsi inoltre cali di pressione a Campo, Colignola, Mezzana, Ghezzano e La Fontina. Funzioneranno invece regolarmente i fontanelli dell’acquedotto mediceo di via San Rocco e via dei Condotti.

Verranno allestiti dei punti di rifornimento sostitutivo mediante 4 cisterne, una collocata in via Niccolini a San Giuliano Capoluogo e le rimanenti ad Asciano, rispettivamente in piazza delle Lavandaie, via Trieste (nei pressi della scuola) e nell’area parcheggio all’incrocio tra le vie delle Sorgenti e Cavalieri di Vittorio Veneto.

Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire gradualmente con il passare del tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.