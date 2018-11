San Giuliano Terme. Nuova illuminazione per il Passo delle Galere

SAN GIULIANO TERME – Il Passo delle Galere nella frazione di Limiti avrà una pubblica illuminazione di qualità.

Il progetto che l’amministrazione comunale ha portato avanti assieme ai residenti vede finalmente la luce grazie all’importante e decisivo passaggio del progetto definitivo. Adesso pronti per la gara per l’affidamento dei lavori.

“Questo intervento – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Mauro Becuzzi – si inserisce nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019”. Il tratto che sarà dotato di nuova illuminazione misura 60 metri e saranno installate 4 lanterne al led – a circa tre metri dal piano stradale – sulla facciata delle abitazioni che sorgono lungo il vicolo, a circa otto metri di distanza l’una dall’altra. La spesa prevista è di oltre 5.000 euro”.

“L’installazione di una pubblica illuminazione di qualità lungo il Passo delle Galere è un intervento di per sé piccolo – commenta il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio –, ma ne sono particolarmente felice perché si tratta di un progetto che il Comune ha portato avanti, sviluppato e concluso assieme ai residenti. Se ne parla da tanto tempo e possiamo dire che, ancora una volta, siamo stati di parola, finendo ciò che abbiamo cominciato. Questa amministrazione lavora così: con e per i cittadini. Approfitto per ringraziarli per la collaborazione”.