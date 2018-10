San Giuliano Terme. Tenta di buttarsi da un albero

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto ieri mattina alle ore 12 circa in Via Che quevara presso il centro di accoglienza stranieri, gestito dalla Croce Rossa, nel comune di San Giuliano Terme per un soccorso ad una persona.

Uno degli ospiti in stato confusionale si è rifugiato su un albero presente all’interno dell’area dove sorge la struttura di accoglienza. Inutili tutti i tentativi di persuasione per poter farlo scendere ed evitare di farlo cadere dall’albero.

Sul posto anche l’auto-scala e un telo da assalto posto alla base della pianta nel caso la persona cadesse di sotto.

Presente anche il 118, i vigili urbani, Carabinieri e Polizia di Stato. Nel pomeriggio presente anche il sindaco del Comune di San Giuliano Sergio Di Maio.

Nella tarda serata di domenica la persona è stata presa dai Vvf e consegnata al 118 che lo ha condotto in ospedale. L’intervento si è appena concluso. Non ho altre informazioni né Foto.