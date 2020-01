San Giuliano. Via Ulisse Dini chiusa al traffico fino al 14 gennaio

SAN GIULIANO TERME – Per consentire un intervento di massima urgenza sulla condotta idrica principale il tratto di via Ulisse Dini compreso tra il civico 19 e l’intersezione con via Di Vittorio sarà interdetto al transito dalle ore 8.30 del 9 gennaio alle ore 20.00 del 14 gennaio.





Sono esclusi dal divieto i residenti e i mezzi di soccorso. Il problema sulla condotta idrica segnalato nei giorni scorsi in via Ulisse Dini, nella frazione di Gello, è risultato più grave del previsto interessando la condotta principale di medio diametro dell’acquedotto.

Per consentire il necessario intervento di riparazione nel rispetto della pubblica incolumità e della piena sicurezza degli operatori, la ditta affidataria ed esecutrice per conto di Acque SpA dei lavori, la ATI Gemis, ha chiesto l’istituzione del divieto di transito in corrispondenza dei tratti interessati dalla riparazione, disposto dalla comandante della Polizia municipale, Grazia Angiolini.

“Ci scusiamo per l’inevitabile disagio – sottolinea il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio -, ma si tratta di lavori di pubblica utilità in un contesto di massima urgenza”.