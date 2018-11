San Paolo a Ripa d’Arno, via ai lavori. Nuova pavimentazione, un labirinto e giochi per bambini

PISA – Sono iniziati i lavori di riqualificazione in Piazza San Paolo a Ripa D’Arno.

Si tratta del primo lotto funzionale per un ammontare di circa 400mila euro, mentre il costo complessivo della riqualificazione dell’area ammonta a € 1.800.000,00 che sarà realizzato in tre lotti funzionali. La ditta esecutrice dei lavori è l’impresa Lattanzi di Roma.

“Un altro passo avanti nella realizzazione del modello “Salisburgo” – commenta l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa -. Stiamo dimostrando di agire per la riqualificazione dei quartieri periferici senza per questo trascurare i luoghi simbolo della Città, in particolare del centro storico. Con la partenza dei lavori di questo primo lotto abbiamo rivolto particolare attenzione ai bambini, creando uno spazio per il gioco e lo svago, in coerenza con i nostri obiettivi di riappropriazione degli spazi pubblici da parte delle famiglie in ambienti nuovamente belli e funzionali”.

L’intervento riguarda l’area sud adiacente alla chiesa di San Paolo e prevede una nuova pavimentazione in pietra, il taglio di alberi di alto fusto e loro sostituzione, la realizzazione dell’impianto di irrigazione, la posa in opera di siepi per un labirinto all’interno del quale saranno posizionate attrezzature ludiche come tappeti elastici, sedute lignee, arredo urbano in ghisa, panchine e cestini. Sono previsti anche giochi per bambini e una fontanella in acciaio.