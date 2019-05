San Piero a Grado celebra la Festa dell’Ascensione

PISA – Domenica 2 giugno si festeggia la festa dell’Ascensione a San Piero a Grado. Una festa religiosa tradizionale, che commemora l’ascesa al cielo del Signore.

Alle 11 è in programma la celebrazione della Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Pisa Monsignor Giovanni Paolo Benotto, nella splendida basilica, con la celebrazione del sacramento della Confermazione e la benedizione agli sposi che celebrano l’anniversario di matrimonio.

Alle 13 è previsto il Pranzo di Beneficenza presso il padiglione parrocchiale e a seguire la Pesca di Beneficenza alla scuola materna.

Dalle 20, apericenando per le strade di San Piero. E’ possibile prenotare direttamente presso i seguenti locali: bar pizzeria da Giacomo (050/960080), baracchina da Banda (3387010386), panificio Be mi tempi (3477738967), gelateria Cavallini (050/961011) e dopo musica dal vivo con The Flowers International Music di Susy & Mario.

L’iniziativa è organizzata con il Comune di Pisa e il Patrocinio della Confcommercio di Pisa.