San Piero a Grado senz’acqua per i lavori alla condotta

PISA – Acque SpA comunica che al fine di effettuare il collegamento e la messa in esercizio di una nuova condotta sulla rete di distribuzione nel Comune di Pisa, mercoledì 24 ottobre, dalle ore 8.30 alle 18.30, verrà sospesa l’erogazione idrica a San Piero a Grado e in via Livornese (nel tratto compreso tra la via Isola di Pantelleria e il cavalcavia dell’autostrada), contestualmente potranno verificarsi cali di pressione in viale D’Annunzio (nel tratto compreso tra la rotatoria e il ponte dell’Arnino).

Per limitare i disagi agli utenti, il giorno dei lavori sarà a disposizione un punto di fornitura idrica sostitutivo mediante autobotte posta all’incrocio tra le vie Emilio Scauro e Castagnolo.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 25 ottobre con le stesse modalità.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.