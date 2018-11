San Piero a Grado senz’acqua

PISA – Acque SpA comunica che a causa di un guasto imprevisto verificatosi questa notte sulla rete di distribuzione nel Comune di Pisa, lunedì 26 novembre, è attualmente in corso una interruzione idrica a San Piero a Grado.

Già dalla notte i tecnici sono giunti sul posto per individuare il punto in cui si è originato il guasto, operazione complicata poiché la condotta non si trova in strada, ma attraversa alcuni campi, e il buio non ha facilitato le operazioni. Il guasto è stato localizzato questa mattina e i tecnici stanno procedendo con le attività di riparazione.

Il ripristino del servizio è al momento previsto per le 15. Eventuali significativi prolungamenti saranno resi noti con successivo comunicato.

Per limitare i disagi agli utenti sono stati messi a disposizione due punti di rifornimento idrico sostitutivo mediante due autobotti: una collocata davanti alle scuole in via del Castagnolo e l’altra davanti alle scuole in via Livornese.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.​