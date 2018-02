San Romano, scontro tra due auto: tre feriti

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco è intervenuto alle ore 15.30 circa a San Romano nel comune di Montopoli Valdarno in via Tosco Romagnola Est per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture una Fiat punto e una Fiat 500.

All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco i due occupanti la Fiat 500 erano già con il personale del 118 per le cure del caso mentre la Fiat punto ribaltata su di un fianco aveva al suo interno la conducente che è stata estratta, stabilizzata e consegnata al personale del 118.

Sul posto personale della Polizia Locale.