San Rossore, nel primo convegno domenicale di scena la quarta “Moutai Cup” e tante corse emozionanti

PISA – Il primo convegno domenicale del 17 Novembre all’ippodromo di San Rossore della stagione avrà inizio alle 13.20 con sette corse in programma.

Torna a San Rossore un graditissimo ospite: il marchio MOUTAI, il pregiato distillato cinese che per la quarta volta abbina il proprio nome a una corsa per Purosangue Arabo, la Moutai Cup, condizionata per i 4 anni e oltre sui 2.200 metri.

Anche in questa occasione non mancano gli ospiti stranieri: dall’Olanda arriva Flying High (femmina che per la prima volta affronta una trasferta, già vincitrice due volte in carriera) e dalla Svezia approdano a qui Lets Do It (che debuttò a Pisa due anni fa) e Afja’An.

Proprio quest’ultimo, un 7 anni allevato in Qatar, potrebbe essere il rivale principale di Ramiz Al Aziz. Interessante il debutto italiano di Flore des Vialettes, che ha già corso sette volte in Francia senza, però, mai vincere. I “Made in Italy” sono capeggiati da Zag di Gallura che quest’anno ha corso poco e si presenta fresco a questo appuntamento.

I Purosangue Arabo hanno a disposizione anche il premio Coreano (condizionata per i 3 anni sui 2.000 metri). Amour è il miglior 3 anni nato e allevato in Italia e uno dei migliori in assoluto della sua generazione, avendo vinto anche il Derby Italiano del PSA. Dovrà vedersela con il bellissimo Aquila Nera e con la cresciuta Stria de Piné che sembra matura per un risultato pieno. Attenzione, però, all’ospite olandese Danah, due secondi posti in altrettante corse in carriera.

Il resto del programma vede come corsa centrale il premio Apertura, ricco handicap per i 3 anni e oltre sui 1.500 metri con 11 cavalli al via. Corsa rompicapo nella quale la soluzione potrebbe essere cercando in basso nella scala dei pesi. Forma strepitosa per Mernicco, torna sulla sua pista il bisbetico Baffonero, ha tagliato di nuovo il palo per primo dopo molto tempo Captain Cirdan. Senza dimenticare quel Checkmark che in marzo vinse il “Barbaricina” e Najmuddin che sarà seguito, come al solito, dal folto gruppo di supporter della scuderia Nathan City.