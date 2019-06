Sandro sfida il Parkinson da Pisa in Romania in moto con la teleassistenza

PISA – Sandro Paffi, 58 anni, pisano, lotta dal 2014 contro il Parkinson.

Ha deciso di non arrendersi, anzi di sfidare questa malattia con un lungo viaggio in moto (Honda Transalp 650) che da Pisa lo porterà tra i monti Carpazi della Transilvania, lungo l’affascinante Tranfagaran, meglio nota come la Follia del dittatore Nicolae Ceausescu che la fece costruire nel 1970 come via di fuga per le truppe rumene, in quanto temeva un’invasione dell’Unione Sovietica, da cui aveva preso le distanze.

Aperta solo nei mesi estivi, la Tranfagaran è un percorso affascinante per chi ama la moto. Sandro partirà da Pisa il 30 giugno. Prima tappa: Budapest: una sola tirata di quasi mille chilometri.

Ma in questa avventura Sandro non sarà solo: oltre all’amico che lo accompagnerà e ai tanti sostenitori della sua pagina Facebook, Sandro potrà contare sul supporto medico-scientifico a distanza grazie alla piattaforma MyMedBook e ai servizi di M-Health (Mobile-Health) messi a disposizione dall’Azienda MedBook.

La piattaforma MyMedBook.it consentirà a Sandro di poter contare su tutti i suoi dati sanitari che, in caso di emergenza, grazie ai dispositivi MyMedTAG, potranno essere consultati mediante un semplice smartphone dagli operatori sanitari locali che potranno mettersi in contatto con il medico di base di Sandro, con il team della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università di Pisa e con il team di specialisti dell’Istituto Scientifico ISBEM, tutti presenti per l’occasione sulla piattaforma MyMedBook.

Sandro avrà a bordo della sua moto il Dispositivo “Amica”, dotato di GPS, con cui sarà individuato e supportato, in caso di bisogno, dagli operatori sanitari della Centrale operativa di PAGES Servizi Pisa.

In aggiunta a ciò, un messaggio con le indicazioni di primo soccorso è inserito nella medesima piattaforma. Esso sarà visibile durante il viaggio anche sulla moto inquadrando il QR code del logo dello Sponsor (è sulla scocca) o avvicinando ai dispositivi MyMed TAG qualunque smartphone dotato di lettore NFC.

Nel corso della Conferenza Stampa verrà presentato il viaggio tappa per tappa, nonché la pagina FB “Sandro sfida il Parkinson” dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti durante la traversata.

Sandro vuole dimostrare che è possibile convivere con questa patologia che ha vari risvolti di cui è non solo consapevole, ma anche capace di gestirne i contorni in sinergia con parenti, amici e medici a cui riporta le informazioni necessarie, a partire da quelle sanitarie, che ne consentono un controllo assai soddisfacente.

Un valore aggiunto a tutto ciò scaturisce dall’ingegno tecnologico, in cui Pisa è leader. Infatti, la piattaforma MyMedBook gli consentirà di documentare, gestire e archiviare il flusso delle informazioni sanitarie da condividere, rispettando la privacy, con gli operatori sanitari coinvolti nel suo percorso di cura, con i ricercatori e ovviamente i parenti, in modo che siano sereni e fiduciosi nel successo dell’iniziativa.