Sangue. Centro trasfusionale aperto domenica 2 dicembre a Cisanello

PISA – Con il 2 dicembre continuano le aperture programmate domenicali (la prima domenica di ogni mese), del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Cisanello per accogliere i donatori e consentire così di aumentare le scorte di sangue intero, emocomponenti e piastrine, sempre necessarie visti i grandi numeri dell’attività chirurgica che si svolge quotidianamente in Aoup.

I donatori possono presentarsi spontaneamente o convocati direttamente dai servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale o, infine, tramite le associazioni di donatori presenti sul territorio.

Gli orari di apertura del Centro trasfusionale di Cisanello (Edificio 2C) sono i seguenti: dalle 8 alle 11 per la donazione, mentre per gli esami pre-donazione fino alle ore 12,00 dal lunedì al sabato (anche ogni prima domenica del mese, è garantito lo stesso orario) mentre l’orario di apertura per il ritiro dei referti è dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13