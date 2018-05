Sanità, dal 1996 oltre duemila trapianti di fegato all’Aoup. Serfogli: “Un polo d’eccellenza che deve restare a Pisa”

PISA – Andrea Serfogli , candidato a sindaco di Pisa per il centrosinistra, parla dell’eccellenza pisana del centro trapianti.

“Ancora una volta, Pisa si distingue per la capacità di restituire alla collettività i benefici generati da un’eccellenza – una delle tante, a dire il vero. Per questo, oggi, è un giorno di festa.

Pisa ha legato il suo nome ai trapianti già nel 1972 con il professor Mario Selli, che effettuò il primo trapianto di rene, e in seguito con il professor Franco Mosca, che lavorò con la Regione per istituire un vero e proprio programma di trapianto renale, sperimentando anche tecniche innovative di livello internazionale.

Fino a oggi, con l’importante traguardo dei duemila trapianti di fegato raggiunto nel corso degli ultimi ventidue anni, che colloca Pisa ai vertici delle classifiche nazionali e internazionali del settore. Un successo reso possibile dal modello di integrazione del personale sanitario e delle professioni: una macchina rodata che non si è mai fermata nel corso di questi lunghi anni e continua a offrire un esempio incontrastato di efficienza sanitaria”.