Santina festeggia i 104 anni!

PISA – I consiglieri comunali Laura Barsotti e Marcello Lazzeri hanno fatto visita alla signora Santina Fruzzetti che il 29 agosto ha compiuto 104 anni, consegnandole un trancio di orchidea, dono dell’Amministrazione Comunale.

Nell’occasione Santina ha ricordato come appena due anni fa si rese protagonista di un episodio singolare riuscendo a mettere in fuga due ladri che erano entrati nella sua camera. Pur trovandosi sola in casa in quel momento, non ebbe paura a gridare dalla finestra e far accorrere i vicini tanto che i ladri si diedero alla fuga. Nel corso dell’incontro, Santina ha raccontato la sua vita, dedicata interamente alla famiglia e, nel dopoguerra, alla ricostruzione della casa distrutta dai bombardamenti, in via di Quarantola. Oggi si gode la sua età a Migliarino, circondata dall’affetto dei suoi cari.