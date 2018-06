Santoni e Pacinotti in campo al Pisa Ovest per Christian

PISA – Il Pisa Ovest ha ospitato il 9 giugno scorso al campo sportivo comunale di Porta a Mare in Via Livornese l’incontro di calcio tra i due istituti Pacinotti e Santoni “Insieme Per Christian“, il ragazzo di Pontedera colpito da Cdlk5, rara malattia genetica con cui sta combattendo.

La sfida tra i due istituti vinta dal Pacinotti per 3-1 è stata organizzata dall’istituto Pacinotti e in particolar modo dal responsabile coordinatrice Prof.ssa. Donatella Minervini e i Prof. Massimo Vannozzi, Alessandro Corsi e Carolina Giani oltre che dalla famiglia di Gabriele Maltinti alunno del Pacinotti tragicamente scomparso recentemente dopo un brutto incidente in moto.

Una giornata di divertimento in cui la società di Porta a Mare ha dato il suo sostegno tecnico per una causa importante.

Le formazioni di Santoni e Pacinotti:

Pacinotti: Ghelardoni, Baroni, Vouk Pavolettoni, Barsotti, Colombani, Arrighi, Bracci, Prato, Le Rose, Balestri, Pulga, Geminano, Giorgi. All. Colaruotolo

Santoni: Nocchi, Bufalini, Kajtazi, Shala, Baudo, Pesci, Pampana, Mereanu, Perazzoni, Lascialfari, Oscar, Nardi, Barushi.

Reti: Biasci 2, Le Rose (Paconotti), Perazzoni (Santoni)