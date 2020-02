Sav Sas. Undici posti di lavoro a rischio. CGIL e Cisl proclamano lo sciopero

PISA – Filcams CGIL Pisa e Fisascat Cisl Pisa hanno proclamato sciopero di tutti i lavoratori di Sav Sas.

Si tratta di 11 lavoratori impiegati presso l’area di servizio di Migliarino Sud, che sciopereranno venerdì 14 Febbraio dalle ore 10 alle ore 16, per la preoccupante situazione nella quale si trovano.

Infatti non si riesce a procedere con il passaggio a Maglione Srl aggiudicataria della nuova gara.

Il subentro della nuova gestione doveva avvenire il 15 Novembre 2019, ma nell’incontro sindacale per il passaggio dei lavoratori ai sensi dell’art. 47 L. 428/90, avvenuto il 14/11/2019, Maglione srl ha comunicato alle O.O.S.S. di non poter ancora procedere al subentro, a causa della situazione economica di Sav sas, che non può liquidare i TFR dei lavoratori. Da allora la situazione non ha assunto alcuna evoluzione.

I lavoratori ormai da mesi attendono risposte, pur continuando a lavorare in una situazione di estrema incertezza. Chiediamo che tutti quanti gli attori coinvolti, Sav sas, Maglione srl, Autostrade per l’Italia, API IP e Autogrill, si muovano affinché sia garantita la continuità occupazionale e salariale dei lavoratori dell’area di servizio di Migliarino Sud.