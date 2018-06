PISA – Pisa e Lecce sono al lavoro per lo scambio tra Maikol Negro e Salvatore Caturano come riporta il sito del giornalista Sky Gianluca Di Marzio.

Contatti avviati e discussioni che proseguono per Negro, originario di Lecce che potrebbe raggiungere la squadra giallorossa neopromossa in Serie B, percorso inverso potrebbe fare Caturano che dunque potrebbe tornare in Serie C.

La trattativa è difficile ma non è impossibile che ciò avvenga.