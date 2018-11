Scendono in Piazza i lavoratori licenziati del Molino Rossi

PISA – Manifestazione in Piazza per i lavoratori licenziati del Molino Rossi a Ripafratta, a cui ha partecipato anche la Consigliera Regionale del Pd Alessandra Nardini.

“Oggi ho partecipato alla manifestazione di Ripafratta, indetta dalla FLAI CGIL e l’ho fatto per le lavoratrici ed i lavoratori del Molino Rossi, licenziati dopo un percorso travagliato e dopo che hanno mostrato in ogni modo il loro attaccamento all’azienda. La proprietà ha millantato prospettive inesistenti e dimostrato inadeguatezza aziendale. I lavoratori ne hanno fatto le spese. Già a fine luglio in Consiglio Regionale avevamo approvato una mozione, di cui ero prima firmataria, per scongiurare questo esito, ma la condotta della proprietà ha impedito un epilogo diverso. Adesso le istituzioni unite devono supportare l’individuazione di un futuro per il Molino, per i suoi lavoratori e per le loro famiglie, coadiuvando l’arrivo di una nuova proprietà. Personalmente metterò il massimo impegno in questo obiettivo, al fianco dell’Amministrazione Comunale e del Sindacato. Non lasceremo soli i lavoratori e le lavoratrici del nostro territorio“.