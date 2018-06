Scenografi all’opera per la luminara in riva al mare al Bagno degli Americani

TIRRENIA – Cinquecento metri di legno, duemila lumini e quattro scenografi all’opera per creare la biancheria di “Luminmare”: domenica 17 giugno a Tirrenia, il Bagno degli Americani festeggia l’arrivo dell’estate in spiaggia, con una serata ricca di appuntamenti, tutti a ingresso gratuito.

Giocoleria con il fuoco, capoeira e suoni dal Sud America, bolle di sapone, teatro e animazione per bambini, street food e tante sorprese in uno scenario magico, a lume di candela, per questa festa soft, tra sapori, spazi e odori del mare.

Le biancherie della luminaria saranno realizzate da Nicola, Annabella, Matilde e Arianna, gli allievi neo diplomati del corso per “Tecnico Scenografo” finanziato dalla Regione Toscana e dal Fondo Sociale Europeo, che applicheranno le tecniche apprese per il teatro al vasto spazio fronte mare.

Lo show partirà dalle 18 conGuerreiro de Palmares (laboratorio di Capoeira e Roda). In calendariol’animazione per bambini con Le Caramelle, il truccabimbi di Annalisa dell’associazione Il Gabbiano e in serata, la giocoleria con il fuoco di Simone Modafferi (in arte “Pyroetnico”), che si alternerà al live di cumbia colombiana e chacarera argentina dei Compadritos (Jeremias Cornejo, Francesco Messina, Joaquin Cornejo). In programma anche i giochi con le grandi sfere di sapone della compagnia “Ribolle” e altre attività sotto le stelle.

Per la cena on the beach il ristorante sarà aperto con servizio e menù di pesce alla carta: antipasti, primi piatti, fritto di mare e selezione di dessert (senza prenotazione). Nel nuovo “Proteina Bar” si potranno provare hamburger, hot dog e panini rustici con salsiccia. Ci saranno anche la zona della pasta express e quella dedicata ai pop corn e ai dolci(bomboloni, ciambelle etc…). I due bar proporranno bevande e cocktail, panini, focaccine ripiene e gelati.