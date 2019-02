Scherma. Il pisano Alessio Di Tommaso convocato ai campionati europei Giovani a Foggia

PISA – Sono quattro gli atleti toscani convocati per i Campionati Europei Cadetti e Giovani di scherma in programma a Foggia dal 22 febbraio al 3 marzo.

L’Italia, nella rassegna continentale giovanile ospitata in Puglia, sarà in pedana con 48 azzurri, di cui 24 under17 ed altrettanti under20, impegnati nei dieci giorni dell’evento che avrà in palio 24 titoli europei. E la Toscana è pronta a recitare un ruolo da protagonista.

Toscana rappresentata anche tra gli under 20: nel fioretto maschile Giovani convocato il già medagliato Alessio Di Tommaso del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, impegnato mercoledì 27 febbraio nella gara individuale e sabato 2 marzo nella prova a squadre.

Venerdì 22 febbraio si comincia pero’ con il fioretto maschile Cadetti che vedrà in pedana Giulio Lombardi del Fides Livorno e Tommaso Martini del Club Scherma Agliana. Entrambi saranno poi impegnati anche lunedì 25 nella gara a squadre under17 dei fiorettisti. Sempre tra i Cadetti, sabato 23 febbraio toccherà allo sciabolatore Pietro Torre del Fides Livorno (per lui gara a squadre martedì 26).