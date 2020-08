Schiamazzi nelle ore notturne. La piazza diventa una discoteca. I residenti insorgono a Calambrone

CALAMBRONE – Segnalazioni su musica ad alto volume, atti vandalici fino a tarda notte, urla da parte di gruppi di minorenni. Accade nella piazzetta a Calambrone fra Via delle Mimose e via Fabrizio De André.

“Già da qualche tempo nelle ore notturne si avverano nella piazzetta, schiamazzi, musica ad alto volume – ci dicono i residenti – che hanno già più volte avvisato gli organi competenti. Nessuno però si presenta dopo la mezzanotte quando iniziano i veri schiamazzi“.

“La piazzetta in questione si trasforma in una discoteca a cielo aperto dopo le 24, nelle scorse settimane ci hanno divelto la cabina Enel e hanno danneggiato una bicicletta ad un residente. Si tratta di un gruppetto di 30-40 minorenni che non hano rispetto degli altri. Chiediamo che questa situazione finisca. Più volte ci hanno risposto che non avevano macchine a disposizione per intervenire. La situazione però adesso si è fatta pesante per noi“.