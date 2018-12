Scioperano degli assistenti sociali di Agape. Le parole della presidente di SdS di Pisa

PISA – “Sono stata la prima a criticare i contenuti della gara dell’Azienda Asl Nord Ovest vinta dalla cooperativa Agape, avvenuta quando ancora non avevo assunto la guida della SdS Pisana, e dunque esprimo la mia vicinanza ai lavoratori”.

Anche la Presidente della Società della Salute della Zona Pisana Gianna Gambaccini interviene sulla protesta delle assistenti sociali della Cooperativa sociale Agape aderenti al Clap (Camere del lavoro autonomo e precario) che hanno preannunciato uno sciopero per giovedì 10 gennaio 2019. I lavoratori interessati dalla gara, infatti, sono impegnati prevalentemente nei servizi sociali della Zona Pisana e “Per noi – spiega Gianna Gambaccini – il benessere di chi opera nelle nostre strutture è centrale anche per il buon funzionamento dei servizi: per questo, insieme alla direttrice dei servizi sociali dell’Asl Laura Brizzi, avevo incontrato e ascoltato i rilievi mossi dai lavoratori promotori della protesta e per lo stesso motivo assicuro che, come SdS Pisana, nei limiti del possibile, c’impegneremo per sostenere gli operatori”