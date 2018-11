Sciopero personale medico. La situazione all’Aoup

PISA – Lo sciopero di 24 ore indetto per oggi dai sindacati medici ha reso necessario, come in tutti gli altri ospedali italiani, riorganizzare una buona percentuale delle visite specialistiche ambulatoriali e degli interventi chirurgici programmati.

Le strutture dei due presidi ospedalieri di Cisanello e Santa Chiara stanno comunque garantendo, come previsto dalla legge, tutte le prestazioni sanitarie, di qualunque genere e a qualunque livello, della linea dell’emergenza-urgenza.

Al contempo si stanno effettuando anche alcuni interventi chirurgici e visite ambulatoriali programmate, a seconda dell’adesione del personale medico.

Una ricognizione completa delle attività effettuate, specie quelle ambulatoriali, sarà possibile solo nella giornata di domani quando, con gli applicativi gestionali, sarà possibile verificare tutte le agende di prestazioni “lavorate”, ossia distribuite nelle varie fasce orarie della giornata e portate a compimento.

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici, c’è stata una riduzione di circa il 70% rispetto all’attività ordinaria di un giorno feriale (escludendo ovviamente le urgenze).