Sciotti-gol, il Pisa Ovest espugna Cascina ed e’ primo da solo nel campionato Giovanissimi B

CASCINA – Il Pisa Ovest espugna Cascina con un gol di Sciotti e adesso e’ solo al comando della graduatoria del girone A del campionato Giovanissimi B.

Testa, cuore e grinta premiano i ragazzi di mister Paolo Pinzauti che raccolgono nel big-match di giornata l’ottava vittoria su sette partite disputate. Unica sconfitta alquanto bugiarda quella patita a Ponsacco quasi due mesi fa. Da li la corazzata rossoblu non si e’ più arenata vincendo le restanti sfide. Adesso il campionato di merito per i ragazzi di mister Pinzauti e’ quasi un diritto acquisito. La partita e’ stata combattutissima ed equilibrata. C’era da immaginarselo, visto che si sfidavano le prime due della classe. I due portieri sono stati poco impegnati dagli attaccanti. Il Pisa Ovest si rendeva pericoloso pero’, solo nel finale di tempo con una conclusione del rientrante bomber Studiati Berni, con la palla che terminava a lato.

Nel secondo tempo stessa intensità e stessa grinta della prima frazione da entrambe le contendenti. La gara si sblocca al minuto 21 quando su rimessa laterale dalla destra, Studiati Berni riceve, gira di prima al centro dell’area dove Loguzzo prolunga per Sciotti che da fuori area in corsa lascia partire un destro che non lascia scampo al portiere locale. E’ un gol che scatena la grande esultanza in campo e sugli spalti. Acquisito il vantaggio la formazione di Pinzauti abbassa il proprio baricentro e rischia un po’ sugli attacchi dei locali che producono il loro massimo sforzo impegnando Pannocchia, ma non riuscendo ad arrivare al pareggio. Il Pisa Ovest espugna Cascina e conquista il primo posto in solitario.

ATLETICO CASCINA – PISA OVEST 0-1

ATLETICO CASCINA: Santini, Saturnino, Grippo, Balducci, Ascione, Bernardeschi, Tiozzo, Scuffi, Bacci, Carlotti, Ribechini. A disp. Tripepi, Terziani, Facchinari, Cecchi, Mori, Hassari, Carlotti L.. All. Andrea Tantussi.

PISA OVEST: Pannocchia, Scalsini, Bellani, Andries, Davini, Falletta v., Bozzi

Loguzzo, Cuozzo (Falletta G.), Sciotti (Carelli), Studiati Berni. A disp. Mani, Barsacchi, Lupi, Poggi, Tognetti, Vallini, Ventavoli. All. Paolo Pinzauti

RETE: 21′ st Sciotti