PISA – Ladre scoperte: recuperati 3.800 euro di refurtiva e restituiti ai legittimi proprietari.

È avvenuto in via Cammeo grazie all’intervento della Polizia Municipale: gli agenti di pattuglia nella zona si sono accorti di quanto stava avvenendo e hanno bloccato due giovani rom provenienti da fuori Pisa che avevano sottratto le banconote ad una famiglia indonesiana in vacanza.

Le due responsabili, fermate, sono state denunciate.