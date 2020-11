Sclerosi multipla e maternità. Open day con consulenze gratuite al “Lotti” di Pontedera

PONTEDERA – L’ospedale “Lotti” di Pontedera aderisce all’Open Day promosso dalla Fondazione Onda, dedicato alle donne con sclerosi multipla, con approfondimenti su fertilità, gravidanza e post partum. L’evento è in programma per giovedì 12 novembre, in tutti gli ospedali del network “Bollini rosa” e nei centri per la cura della sclerosi multipla aderenti.

I medici dell’ospedale pontederese forniranno consulti e informazioni gratuite via telefono, nel rispetto delle misure anti Covid19, a tutti gli interessati che potranno chiamare i numeri 0587 273461 (neurologia) e 0587 273337 (ginecologia) dalle ore 15 alle ore 18, per avere informazioni, chiarimenti e consigli che arriveranno direttamente dagli esperti sia della struttura di Ginecologia e ostetricia, sia dell’ambulatorio Malattie demielinizzanti di Pontedera, dove sono attualmente seguiti circa 250 pazienti, che usufruiscono di servizi di follow up clinico e terapeutico presso il day service e della collaborazione con specialisti di fisiatria, urologia e ginecologia.

L’obiettivo è aiutare le donne con sclerosi multipla e accompagnarle dalla programmazione della gravidanza al post partum. La sclerosi multipla è una malattia neurologica che ha una caratteristica connotazione al femminile, diagnosticata tra i 20 e 40 anni. Oggi le evidenze scientifiche dimostrano che le donne possono avere figli senza modificare a lungo termine l’andamento della malattia e senza causare danni al nascituro.

L’iniziativa ha il patrocinio della Sin (Società italiana di neurologia) e dell’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla).