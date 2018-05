Scolmatore, finito il primo lotto di lavori. Le parole di Filippeschi

PISA – Il Sindaco di Pisa Marco Filippeschi commenta la fine dei lavori del primo lotto al canale Scolmatore che aumentano la sicurezza di Pisa in caso di piena dell’Arno.

“E’ un altro impegno mantenuto. Ringrazio il presidente Enrico Rossi. Un’opera fondamentale per la salvaguardia di Pisa dal rischio alluvioni. Abbiamo rispettato la priorità assoluta di ogni esigenza d’investimento. Ora vanno portati a conclusione i lavori programmati e gli altri interventi previsti per il potenziamento dello Scolmatore. Sottolineo che con la realizzazione della foce armata, con i dragaggi e con l’apertura dell’Incile abbiamo rilanciato il Canale dei Navicelli. Ora ci sono sei milioni stanziati dalla Regione, conquistati per fare la conca di navigazione per sottopassaggio l’autostrada”, conclude il primo cittadino di Pisa.