E’ scomparso improvvisamente il Prof. Paolo Ghirri

PISA – E’ scomparso improvvisamente a 63 anni il professor Paolo Ghirri, direttore dell’Unità operativa di Neonatologia dell’Aoup.

Una notizia terribile che ha gettato nello sconforto tutto l’ospedale, il Dipartimento materno-infantile e i colleghi del reparto che lui dirigeva al Santa Chiara, da quando era subentrato al professor Antonio Boldrini, a riposo da circa 2 anni.

Persona di gran cuore, schiva, estremamente gentile nei modi e modesta nonostante il suo grande valore di medico, Paolo Ghirri si era laureato a Pisa nel 1982 e poi si era specializzato in Pediatria, Neonatologia, Endocrinologia e malattie del ricambio. In servizio nella Neonatologia dell’Aoup dapprima come ricercatore e dirigente medico, attualmente come professore associato nel ruolo di direttore, nel suo curriculum anche importanti esperienze all’estero, fra cui un lungo soggiorno alla John Hopkins University di Baltimora (Usa).

“Con Paolo – dichiara il professor Boldrini – ho perso più che un amico, un fratello. Il fratello che non ho mai avuto e che trovavo in lui”.

Una perdita dolorosa anche per il direttore sanitario dell’Aoup Grazia Luchini, che dirige il Dipartimento materno-infantile e ha lavorato a contatto con lui in questi mesi: “In Paolo ho sempre trovato un interlocutore attento e sensibile. Una persona speciale, d’altri tempi. Dedito alla sua missione con scrupolo, impegno, persona di grande umanità, proprio come deve essere chi si prende cura dei più piccoli”.

Paolo Ghirri lascia la moglie e due figli a cui va l’affetto e la solidarietà della Direzione aziendale e di tutto l’ospedale pisano in questo momento di grande dolore.