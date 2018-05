Scontro alla rotatoria di Via Nenni: due in ospedale

PISA – Alle ore 1 di mercoledì 9 maggio la squadra della sede centrale è intervenuto per un incidente stradale in via Matteucci all’altezza della rotatoria con via Nenni.

Per cause in corso di accertamento due autovetture, una Ford Fiesta ed una Dacia, si sono scontrate e i conducenti, entrambe originari di San Giuliano Terme, sono stati trasportati all’ospedale per le cure del caso dal personale del 118.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli.

Sul posto due pattuglie dei Carabinieri.