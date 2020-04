Scontro Ape – auto sull’Arnaccio. Uomo in gravi condizioni a Cisanello

PISA – Scontro fra un auto e un Ape Piaggio nella mattinata di domenica 26 aprile intorno alle ore 8.45 nei pressi della rotatoria fra l’Arnaccio e la provinciale Cucigliana Lorenzana all’altezza del negozio Giovanni Calzature.

Il conducente dell’Ape Piaggio è stato soccorso da un’ambulanza e trasferito in gravi condizioni in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello. Nessuna conseguenza, invece, per la persona a bordo dell’auto finita però fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Cascinaoltre ai Carabinieri che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente