Scontro auto – moto: muore 31enne dopo l’impatto

SAN GIULIANO TERME – Scontro auto-moto nel tardo sulla statale del Brennero. Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda e una moto Ducati, si sono scontrate direzione Pisa in prossimità del Foro di San Giuliano.

Uno schianto violento. Sin da subito si è capito che la situazione sarebbe stata grave. A bordo della moto una coppia di fidanzati. Purtroppo non c’è stato niente da fare per Pierluigi Meniconi, 31 anni, dipendente del supermercato Eurospin di Lucca, mentre la fidanzata che era con lui, non è in pericolo di vita, ma si è procurata la frattura al femore. Il conducente della Panda anche se non ha voluto avvalersi delle cure in ospedale è sotto choc.