PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 16.30 in Via del Nugolaio nel comune di Cascina per un incidente stradale.

Nell’incidente rimaneva coinvolto una moto e un’autovettura.

La moto si incendiava, ma il conducente riportava ferite lievi.

Sul posto erano presenti il personale del 118.