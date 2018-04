Scontro auto-moto in via Tesio: due in ospedale

PISA – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta intorno alle ore 12.30 all’incrocio tra Via Tesio e Via fossa Ducaria per un incidente stradale che ha visto coinvolto un’autovettura ed una moto.

Per cause in corso di accertamento il conducente della moto, un uomo di 69 anni residente a Pisa, è andato a urtare violentemente contro l’autovettura ed è stato trasportato all’ospedale dal personale del 118 in codice rosso.

Anche la conducente della vettura è stata trasportata all’ospedale per accertamenti.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza lo sversamento di benzina che si è determinato nell’incidente.

Sul posto due pattuglie della Polizia Municipale.