CASCINA – Incidente stradale in Via Tosco Romagnola a Cascina intorno alle ore 18. 20 di domenica 18 luglio fra uno scooter e un auto che ha coinvolto anche un pedone che stava attraversando.

In tutto sono due i feriti. Lo scooterista, 20 anni di Cascina, è stato trasportato al pronto soccorso di Pisa in codice rosso, il pedone, 29 anni, è stato trasportato in codice giallo sempre al pronto soccorso di Pisa. È invece uscito indenne invece dall’impatto il conducente dell’auto.