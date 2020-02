PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 19.30 sulla A12, km 152 all’altezza di Pisa Centro direzione nord.

Per cause in corso di accertamento una vettura e un mezzo pesante si sono scontrati.

Un ferito nell’impatto è stato estratto dai vvf che hanno anche messo in sicurezza i mezzi e lo scenario.

Sul posto oltre ai VVF, il 118 e Polizia Stradale.