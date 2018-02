Scontro tra due auto: occupanti in ospedale

PISA – Alle ore 20 di sabato 24 febbraio I Vvf del distaccamento di Cascina sono intervenute in via del Fosso Vecchio angolo via Pacinotti Sud Cascina per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Una Fiat panda e Citroen Saxo, Per cause in corso di accertamento si sono scontrate e gli occupanti sono stati trasportati all’ospedale dal personale del 118.

I vigili del fuoco hanno con collaborato col personale del 118 per l’estricazione dei feriti e provveduto alla messa in sicurezza delle vetture.

Sul posto i Carabinieri di Navacchio.