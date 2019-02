PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuta alle ore 19.45 per un incidente stradale in loc. Mortellini via Aurelia sud.

Per cause in corso di accertamento due autovetture una Golf e una Renault Kaleos si sono scontrate e gli occupanti, tre persone, sono stati trasportati all’ospedale dal personale del 118.

I vigili del fuoco hanno estratto dalla Golf due persone è messo in sicurezza le vetture.

Sul posto la Polizia Municipale di Piaa.