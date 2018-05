Scontro tra due auto: un uomo muore sul colpo

CASCINA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuto martedì 8 maggio intorno alle ore 23.20 sulla via bientinese in prossimità dell’incrocio con Caccialupi per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento due autovetture un Range Rover e una Nissan Navarra si sono scontrate; il conducente di quest’ultima, F. D. Di 82 anno residente a Capannori Lucca, nell’impatto è finito nel fossato laterale alla carreggiata ed è deceduto sul colpo insieme ai suoi due cani.

Il decesso è stato accertato dal personale del 118 e sul posto anche i carabinieri di Pontedera. Anche l’altro conducente è stato trasportato