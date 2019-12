PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 6.50 di giovedì 26 dicembre a Pisa per un incidente stradale in V. Valgimigli, angolo V. P. Nenni.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate finendo fuori dalla sede stradale.

Due persone sono state estratte dai VVF e trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cisanello in codice giallo dalle ambulanze del 118 intervenute sul posto, ostacolate dalla presenza di benzina vicino ai due mezzi.