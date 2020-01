PISA – Incidente stradale domenica 12 gennaio intorno alle 18 in via Calcesana, nel comune di San Giuliano Terme.

Per cause in corso di accertamento nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. Il conducente di uno dei due veicoli è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato estratto dai Vigili del fuoco che lo hanno consegnato al personale del 118 per il trasporto in ospedale.

Sul posto anche i rilievi della Polizia Municipale