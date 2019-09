Scontro fra due autovetture a Pontasserchio, un ferito

SAN GIULIANO TERME – Incidente tra due auto intorno alle 14 di lunedì 2 settembre nel comune di San Giuliano e precisamente davanti al parco divertimenti Piccolo Mondo in Via Che Guevara.

Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate due autovetture, una Marbella e una Matiz. Per l’uomo, il conducente della Panda è stato necessario l’intervento dei VVF per estrarlo dalle lamiere.

Nessuna conseguenza per le altre due persone che viaggiavano nell’altra autovettura, se non tanto spavento.

Sul posto oltre all’intervento dei VVF anche quelli del 118.