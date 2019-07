Scontro fra quattro veicoli. Fi Pi Li chiusa per un’ora tra Navacchio e Cascina

PISA – Personale della sede centrale di Pisa e del distaccamento di Cascina sono intervenuti nella notte fra giovedì e venerdì alle ore 24 circa per un incidente stradale sulla SGC nel tratto tra Navacchio e Cascina direzione Firenze.

Per cause in corso di accertamento quattro veicoli sono stati coinvolti in un incidenti stradale. All’arrivo delle squadre i feriti era già stati presi in consegna dal personale del 118.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Il tratto stradale è stato chiuso per circa un’ora.

Sul posto personale della Polizia stradale.