Scontro fra tre auto: quattro in ospedale

MIGLIARINO – Personale dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 16.50 circa sulla via Aurelia a Migliarino sul ponte che attraversa il fiume Serchio per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale tre autovetture si sono scontrate.

Il conducente della Renault Twingo è rimasto incastrato all’interno dell’auto ed è stato estricato dai vigili del fuoco che lo hanno consegnato al personale del 118 per condurlo all’ospedale.

All’ospedale sono state condotte anche altre tre persone per accertamenti.