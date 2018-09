Scontro frontale tra due auto

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Castelfranco è intervenuto intorno alle ore 8.15 a San Romano comune di Montopoli sulla via tosco romagnola all’incrocio con via Matteotti per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente una di queste si è ribaltata su di un fianco.

Giunto sul posto gli occupanti dei veicoli, tre persone erano già stati estratti dal personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli.

Sul posto personale della Polizia Municipale.