PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina è intervenuta alle ore 5.30 circa per un incidente stradale sulla via Bientinese angolo via del Padule.

Per cause in corso di accertamento due autovetture un Mitsubishi e una Fiat Punto si sono scontrati finendo fuori strada.

Entrambi i conducenti sono stati estratti dal personale del 118 e condotti all’ospedale per gli accertamenti del caso.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le auto.

Sul posto una pattuglia dei Carabinieri.