PISA – Alle ore 20 personale dei Vvf del distaccamento di Castelfranco è intervenuta sulla via Francesca per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Per cause in corso di accertamento una Citroen C3 e una Fiat Panda si sono scontrate.

La C3 con a bordo tre persone è stata sbalzata sul campo adiacente e uno degli occupanti è finito fuori dalla vettura.

Le quattro persone sono state condotte all’ospedale dal personale del 118.

Sul posto i Carabinieri di San Miniato.