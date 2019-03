Scontro con un autombulanza a San Frediano

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 21 a San Frediano a settimo via Macerata angolo via Carlo Alberto dalla Chiesa per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un auto ed un’autoambulanza si sono scontrati.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno messo in sicurezza lo scenario e di mezzi incidentati. Gli occupanti dei veicoli hanno subito lievi ferite.

A bordo dell’ambulanza c’era un malato che è stato immediatamente trasportato all’ospedale da un’altra autolettiga.

