Scoperta altra fabbrica del falso. La Municipale al lavoro

Pisa – Ancora controlli e scoperte non positive per la città di Pisa. Scoperta un’altra fabbrica del falso scoperta e sgominata dalla Polizia Municipale, è la terza dall’inizio dell’anno. «La Polizia Municipale prosegue nell’obiettivo strategico di risalire la filiera del falso per colpire a monte le attività illecite» spiega il comandante Michele Stefanelli. Se nei due casi precedenti la merce taroccata era prevalentemente costituita da capi di abbigliamento e accessori in pelli, i falsari individuati questa volta si erano specializzati in occhiali da sole.

Gli agenti, dal sequestro di due borsoni contenenti 500 paia di occhiali, sono riusciti a risalire ad un appartamento in centro che veniva utilizzato per la falsificazione. Piccole frese e mandrini piccole presse venivano utilizzati per appore le etichette di alcuni dei più noti marchi: Gucci, Oakley, Prada, Rayban. Quattro sono le persone che sono state denunciate per contraffazione, rischiano la reclusione da uno a quattro anni e una multa da 3.500 a 35.000 euro. Nell’appartamento è stato scoperto un abuso edilizio, il proprietario dovrà ripristinare lo stato dei locali come all’origine.

E dall’inizio dell’anno sono stati oltre 250 i sequestri di merce abusiva in tutta la città, con il sequestro di migliaia di oggetti, e solo nell’ultima settimana due i daspo urbani ad altrettanti venditori abusivi