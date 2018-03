Scoperto panettiere livornese: gettava i rigiuti nel canale dei Navicelli a Pisa. Multa di 6000 euro

Per lui, multa di 6000 euro e procedura di chiusura avviata per un’edicola del centro storico che invece di vendere giornali e riviste è stata trasformata in un negozio di souvenir senza averne titolo: è la quarta in poche settimane che viene scoperta e chiusa dalla Polizia Municipale che continuerà i controlli.

Inoltre 75 le sanzioni comminate giovedì per infrazioni al codice della strada, tra queste 22 per ingresso in ZTL contromano.