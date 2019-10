Scossa di terremoto sul litorale

PISA – Terremoto di magnitudo 2,5, ad una profondità di 8 km, è stato registrato alle ore 4.46 di giovedì 24 ottobre, dai sismografi dell’Ingv in mare, sulla costa pisana all’altezza di Tirrenia ad una distanza di 8 km da Livorno e di 15 da Pisa.



Non si registrano danni a cose e persone. La scossa è stata avvertita distintamente dai cittadini del litorale.

I Vigili del Fuoco di Pisa fanno sapere che la “scossa di stanotte ha generato solo una telefonata in SO 115, non per richiesta di intervento, ma per avere solo conferma dell’avvenuta scossa“.